BATAGUASSU| Ato marca inauguração da reforma e ampliação da sala multiuso do Instituto Mirim

Um ato realizado no dia 17 de dezembro marcou a inauguração da reforma e ampliação da sala multiuso (sala de jogos e biblioteca) do Instituto Mirim de Bataguassu (IMB) - instituição que oferece capacitação profissional e inserção dos jovens ao mercado de trabalho no município.





Durante a solenidade, que contou com a presença da presidente do Instituto Mirim, Suely Martins Saito, o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou que o IMB avançou muito nos últimos anos se tornando uma instituição que presta um importante trabalho social no município.





"Todo mundo sabe que tenho muito orgulho de ter trabalhado para que o Instituto Mirim fosse criado. Hoje vendo o quanto a Associação avançou passando de uma sede alugada, pequena, para uma sede própria e com toda essa infraestrutura é motivo de muito orgulho", comentou Caravina, que lembrou que a instituição que recebeu em 2019 o Título Declaratório de Utilidade Pública Estadual é responsável pela transformação de vidas.





"Sabemos que muitos adolescentes antes do IMB estavam caminhando para uma vida desregrada e receberam um norte com o projeto, sendo inseridos ao mercado de trabalho, levando renda e contribuindo com as suas famílias", destacou.





O prefeito observou ainda que é de extrema importância que o IMB busque a parceria da administração municipal para o gerenciamento da instituição, mas reforçou a necessidade de se trabalhar para terem autonomia e independência.





"O Instituto Mirim é fundamental para o município pelo trabalho prestado. O Poder Público terá sempre obrigação de apoiar esse tipo de projeto. Tivemos muitas parcerias importantes nesses últimos anos apoiando as entidades sociais de Bataguassu", frisou ele.





Acompanharam a solenidade a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Edivam Dolaci Siviero Santos; a coordenadora do IMB, Elizete Duarte Oliveira além de demais membros da diretoria do IMB, parceiros e colaboradores.





INVESTIMENTOS





Além da reforma e ampliação da sala de jogos e biblioteca do Instituto Mirim, houve a instalação de garagem, portão e cobertura do bicicletário e área de serviço (lavanderia).





O valor do investimento foi na ordem de R$ 100 mil, recursos oriundos de convênio entre o Instituto Mirim e Prefeitura de Bataguassu.





Com os recursos, foram adquiridos ainda equipamentos como notebooks, TV, ar condicionado, sistema de segurança e mobiliário planejado para atender a sala de jogos/biblioteca.





SERVIÇO





Em funcionamento desde 2014, o IMB oferece programa de aprendizagem teórica aos jovens além da oferta do primeiro emprego.





Atualmente 80 menores aprendizes são registrados na instituição, com idade entre 15 a 18 anos.





Na categoria de jovens aprendizes (18 a 24 anos), 35 estão registrados pelas empresas conveniadas e matriculados no curso de aprendizagem do IMB.