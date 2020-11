Saúde mental: OAB/MS oferece “check-up virtual” para advogados

Questionário possibilita avaliação em tempo real e pretende diagnosticar principais demandas da classe jurídica

Com o objetivo de diagnosticar os principais problemas que afligem a comunidade jurídica do Mato Grosso do Sul em tempos de pandemia de coronavírus, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em conjunto com a Caixa de Assistência aos Advogados (CAAMS), lançou o Programa ‘LegalMente’.





Trata-se de um questionário virtual destinado aos advogados e advogadas do estado, formulado para identificar as demandas da classe ao mesmo tempo em que oferece uma avaliação em tempo real sobre a saúde mental dos participantes. O "check up virtual" permite avaliar em qual estágio (sinal verde, amarelo e vermelho) cada pessoa se encontra.





De acordo com os idealizadores da iniciativa, as respostas contribuirão para que a instituição identifique as principais demandas da advocacia em tempos de pandemia e possa apresentar soluções para os problemas mais recorrentes. Assim, as informações serão importantes para guiar as próximas ações assistenciais da CAAMS, além de orientar os recursos de forma assertiva, oferecendo o que o advogado realmente necessita.





“Vemos Brasil afora muitos advogados preocupados e fragilizados com a situação pandêmica, sem saber o que será do futuro. Por isso, a Caixa, OAB/MS e ESA se preocuparam em investir, buscar solução e orientação aos problemas que podem surgir”, ressalta a Secretária-Geral Adjunta da CAAMS, Janaína Pouso.





O questionário pode ser acessado aqui: https://www.beepsico.com.br/caams





OAB Nacional possui cartilha de saúde mental





O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, responsável por zelar pelo cumprimento do código de ética da OAB , lançou, ainda em 2018, uma cartilha sobre saúde mental destinada à classe jurídica. Intitulada “O cuidado de si como inerente à preservação dos direitos dos outros”, a publicação teve como objetivo auxiliar na prevenção e no tratamento de doenças mentais que afetam advogados e advogadas de todo o país.





De acordo com a conselheira federal Sandra Krieger, autora da cartilha, as principais síndromes que atingem os profissionais do direito atualmente, e que estão intimamente ligadas ao seu ofício, são: Transtorno de Ansiedade Generalizada, Síndrome de Burnout, Síndrome e Transtorno do Pânico e Síndromes Depressivas.





“Vivemos em uma sociedade onde a pressão pelo sucesso e o repúdio ao fracasso tornam a ansiedade um fantasma da nossa existência. Diante da importância da missão da advocacia, é fundamental estarmos bem conosco para cuidarmos das demandas dos outros”, disse ela no lançamento da publicação.





