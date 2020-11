Sistema S reforça orientações de biossegurança em atrativos turísticos de Bonito

No feriado prolongado, Sesi, Sebrae e Senac realizam mutirão de combate à Covid-19 no município, principal destino de Mato Grosso do Sul

Turistas recebem orientações e máscaras

Entre 31 de outubro a 02 de novembro, feriado prolongado de Dia dos Finados, os principais atrativos turísticos de Bonito receberam um mutirão de orientações preventivas sobre a Covid-19. A ação, iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS – faz parte do programa Bonito Seguro, que visa a retomada segura do turismo no município, principal destino do estado.





O mutirão levou orientações direcionadas aos turistas, além da entrega de máscaras de proteção. As equipes estiveram mobilizadas em pontos de informações montados nos atrativos Nascente Azul, Parque das Cachoeiras, Balneário Municipal, Balneário do Sol, Praia da Figueira, Aquário Natural, Boca da Onça, Estância Mimosa, entre outros.





Segundo o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, a ação surgiu após a constatação do aumento do fluxo de visitantes nos feriados prolongados. “A gente sabe que é difícil para o empresário administrar um volume grande de turistas e de clientes. Vimos como necessário trazer esse momento de conscientização aos turistas, estávamos com um apoio especial nos balneários”, disse.





“São três pilares de orientação: distanciamento, higiene e uso de máscaras, isso está sendo reforçado para todos os turistas que estão vindo aos atrativos. Para Bonito continuar seguro, o empresário se preparou com toda sua equipe para recebê-lo, mas o turista também tem que fazer sua parte”, complementa a consultora do Sesi/MS, Priscila Bueno.





Ainda como parte do programa Bonito Seguro, durante a semana que antecedeu o feriado prolongado, agentes do Sebrae/MS reforçaram as boas-práticas de biossegurança junto aos donos de pequenos negócios do município.





Turistas aprovam





Visitando o município no feriado, a pedagoga Suely de Fátima Boaretto, foi uma das orientadas no mutirão e aprovou a iniciativa. "Fomos bem recepcionados, sentimos total segurança em todos os passeios que estamos realizando até o momento. É um lugar que vale à pena a conhecer por ser ao ar livre e estar tomando todas as precauções necessárias em tempos de pandemia”, disse.





Outro que também visitou Bonito foi o funcionário público, Eguinaldo França. Ele observou o cuidado dos atrativos em seguir as recomendações em Saúde e Segurança. “Observamos aqui um cuidado com o turista, todos os lugares que vamos tem álcool em gel, máscaras, os funcionários estão todos protegidos, então nos sentimentos bem seguros aqui”.





Bonito Seguro





O programa Bonito Seguro é uma iniciativa do Sistema S – Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS, em parceria com a governança local do turismo. Após a oferta de consultorias gratuitas em saúde e segurança e outras ações que antecederam a retomada das atividades turísticas, o programa vem buscando reforçar as medidas de contenção ao novo coronavírus.





“No início do programa, ajudamos os empresários com a criação de vários protocolos, que davam subsídio para a retomada do destino. Também apoiamos todos os segmentos ligados ao turismo na implantação dos protocolos. Tivemos mais de 600 atendimentos de consultoria, além disso, o cliente que se adequou totalmente ganhou um selo de 100% certificado”, finaliza o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira.





ASSECOM/SEBRAE-MS