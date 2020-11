Carreta com carga de algodão tomba e fecha BR-163 em Campo Grande

Motorista teve escoriações leves e foi socorrido para uma unidade de saúde

©Marcos Ermínio

Um caminhoneiro de 64 anos sofreu um acidente na manhã desta terça-feira (3) em Campo Grande, na BR-163 entre as saídas para Três Lagoas e São Paulo, na entrada do bairro Itamaracá, quando tombou o caminhão que dirigia. Ele teve ferimentos leves com suspeita de luxação no braço esquerdo.





Informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que o caminhoneiro acabou tombando o caminhão com carga de algodão, ao fazer a curva em uma rotatória no final da Avenida Guaicurus, entrando na BR 163 o que será averiguado pela PRF. O motorista teve ferimentos leves e foi socorrido pela CCR MSVia sendo levado para uma unidade de saúde.





Motoristas que passam pela região estão usando o acostamento já que o caminhão ainda está tombado no meio da pista. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para o local.