Deputado Zé Teixeira reivindica aparelho de raio-x para rede pública de Caarapó

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) solicitou aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a viabilização de recursos da União a serem investidos na aquisição de um aparelho de Raio-X, para atender aos pacientes da Rede Pública Municipal de Saúde, em Caarapó.





De acordo com o deputado, o pedido partiu por meio da atuação dos vereadores Manoel Batista de Souza, Gilson José da Silva e Aparecido dos Santos, por meio do Ofício/GAB/CM/N° 016/20, bem como da Indicação n° 273/2020.





“Eles esclareceram que o aparelho de raio-x existente no PAM do município é antigo, sendo necessário receber constante manutenção devido à ação do tempo e pelo uso contínuo, não atendendo de forma eficaz quando existe grande demanda de exames, dificultando também em diagnósticos mais precisos”, afirmou Zé Teixeira.





O deputado destacou também que a saúde é um serviço essencial à população e “para um atendimento mais rápido e eficaz se faz necessário a intervenção do Ministério da Saúde e dos Deputados Federais e Senadores de MS, com a destinação de recursos necessários para a concretização desta importante aquisição, uma vez que os Governos Municipal e Estadual não dispõem de verba e ainda não temos posicionamento quanto às Emendas Parlamentares para este ano”, finaliza Teixeira.





Por: Gustavo Nunes