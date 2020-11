ALEMS mais moderna e acessível: 1º secretário faz balanço sobre os trabalhos em 2020

“Em respeito ao cidadão sul-mato-grossense, a Assembleia Legislativa não parou”, afirmou o 1º secretário da Casa de Leis, deputado Zé Teixeira (DEM), durante o programa Visão Parlamentar. O democrata fez um balanço da sua gestão à frente do cargo, dos desafios deste ano devido à pandemia do coronavírus e da continuidade das obras para melhorias em todo o Palácio Guaicurus.





Zé Teixeira citou algumas adequações que modernizaram ainda mais o Parlamento Sul-Mato-Grossense. Entre elas está a nova entrada secundária, mais próxima do estacionamento de visitantes, com corrimões e rampas de acessibilidade. A nova entrada faz parte do amplo projeto que está em andamento para adequação às Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).





A entrada principal da Casa de Leis, que já contava com rampas e corrimões, bem como inscrição em Braille indicando a entrada e a saída, fica destinada exclusivamente aos visitantes e público em geral.





