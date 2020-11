Grupo de amigos realiza Festival Flor dos Andes em homenagem à Ingra Padilha, da Praça Bolívia

Um grupo de amigos, entre artistas, produtores culturais e profissionais de várias áreas de atuação, se reuniram para realizar o Festival Flor dos Andes, para homenagear e angariar recursos para o tratamento da Ingra, mantenedora da Praça Bolívia há mais de dez anos. Conhecida por todos que frequentam o meio cultural, Ingra Padilha, 37 anos, há dois anos vem lutando contra um câncer, e amigos decidiram ajudar a angariar fundos para ajudar a família a custear o tratamento.





O Festival será realizado em dois dias, 3 e 4 de dezembro, com lives - apresentações artísticas, ao vivo, por meio do YouTube do Grupo Tikay, com a participação de diversos artistas de variados segmentos culturais, entre música, dança, circo, teatro e poesia. Apoia o evento o Fórum Estadual e o Fórum Municipal de Cultura.





Os shows vão ser realizados diretamente do Armazém Cultural, começam às 17 horas e vão até as 22 horas. Atrações já confirmadas são o Grupo Tikai, Cia Dançurbana, Érico Bispo, Júlia Mendes & Banda, CanaRoots, Circo do Mato, Cachaça Mecânica DJ, Teatro Imaginário Maracangalha, Maria Quitéria, Marcia Albuquerque, Projeto Kzulo, Renatto Jackson, Bárbara Albino, DJ TGB, Estefânia Martins, Marta Cell & Eduardo Martinelli, Teatral Grupo de Risco, Peixes Entrópicos e Banda Lutano.





A coordenadora da Praça Bolívia, e uma das organizadoras da Ação, Monica Ayca do Nascimento, convida a toda a classe artística que deseja doar um pouco do seu tempo e de sua arte para participar do evento. “Toda ajuda é bem-vinda. Os artistas que desejarem se apresentar devem entrar em contato conosco, que iremos incluir na programação. Será um ato de carinho para com nossa querida Ingra”.





Para quem deseja colaborar para arcar com os custos do tratamento da Ingra, outra forma de ajudar é por meio da Vakinha Virtual. “Para meu tratamento, preciso da ajuda de uma fisioterapeuta, fonoaudióloga e alguns cuidados, como cadeira de rodas”, disse Ingra em nota divulgada em sua Vakinha Virtual.





Em dezembro de 2018 Ingra foi diagnosticada com câncer de mama e passou por várias cirurgias, inclusive a retirada dos seios. Após fortes dores de cabeça, foi diagnosticada em 2019 com metástase cerebral, realizando cirurgia em Campo Grande. Em agosto deste ano, foi constatada uma reincidência da metastase no cérebro, onde realizou nova cirurgia, o que causou sequelas neurológicas e vem desde então, tratando a doença.





A Vakinha Virtual já atingiu 50% do objetivo no dia 10 de dezembro. Se você deseja colaborar, acesse pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/reabilitacao-neurologica-de-ingra e faça parte dessa corrente solidária em prol da Ingra Padilha.





Para entrar em contato com a organização do Festival, basta enviar e-mail para festivalflordosandes@gmail.com





O site da Praça é https://pracabolivia.com.br Acompanhe também a página da Praça Bolívia no Facebook e Instagram.









Por: Karina Lima