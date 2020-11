Deputado Felipe quer urgência na reforma de ponte em área rural de Bela Vista

O deputado estadual Felipe Orro encaminhou expediente ao governo solicitando manutenção e reforma urgente da ponte de madeira localizada na estrada de acesso à Fazenda Margarida, em Bela Vista. “Constatamos o estado precário desta ponte nas fotos encaminhadas ao nosso gabinete pelos produtores rurais da região que dizem que o tráfego por ali é intenso. Cerca de 15 carretas transitam diariamente pela ponte que dá acesso à Fazenda Margarida, para escoar toda produção de soja e milho”, disse Felipe.





O parlamentar solicitou também estudos técnicos para substituição da referida ponte por uma de concreto, atendendo às necessidades de produtores rurais e moradores da região que pedem pela substituição da ponte já bastante deteriorada e que coloca em risco a vida dos motoristas que arriscam o tráfego diário por esta via.





“A substituição desta ponte de madeira por uma de concreto atenderá um anseio de muitos anos dos produtores rurais bem como, dos moradores da região. Queremos com esta indicação, proporcionar maior segurança aos motoristas e também, agilidade no escoamento da produção agrícola para fortalecer ainda mais a economia na área rural de Bela Vista”, afirma o deputado.

Conforme mostram as imagens anexadas ao pedido de ajuda e vídeos do local, a atual situação da estrutura da ponte vem trazendo grande apreensão e insegurança aos motoristas que transitam diariamente nesta estrada. “Os danos estruturais são enormes, são buracos em toda extensão da ponte, madeiramento podre, o risco de acidentes no local é grande. Não podemos esperar acontecer uma tragédia para tomarmos providências”, completa.





O pedido para reforma e substituição da ponte de madeira por uma de concreto na estrada da Fazenda Margarida em Bela Vista, foi encaminhado pelo parlamentar ao governador Reinaldo Azambuja, com cópia ao secretário de Estado de Infraestrutura e vice-governador, Murilo Zauith.





ASSECOM