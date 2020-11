Deputado Fábio Trad apresenta melhora e retira sonda nasal após 14 dias internado

Deputado federal e irmão do prefeito está internado no Hospital do Coração, em Campo Grande, para tratamento

Deputado federal por MS, Fábio Trad está com covid-19 ©Divulgação/Agência Câmara

O deputado federal sul-mato-grossense Fábio Trad (PSD), irmão do prefeito reeleito de Campo Grande, Marquinhos Trad, do mesmo partido, vem apresentando sucessivas melhoras em seu quatro de saúde e já pôde retirar a sonda nasal que administrava oxigênio, respirando agora 100% sozinho, sem auxílio de equipamentos.





A retirada do auxílio aconteceu na terça-feira (24), segundo nota emitida nesta quarta-feira (25) pela assessoria de imprensa do deputado em seu perfil oficial no Facebook. Ele está internado há duas semanas no Hospital do Coração, em Campo Grande.





O anúncio da internação foi feito pelo próprio Fábio Trad na rede social, no dia 13 deste mês. No fim de semana passado, o deputado acabou sendo hospitalizado, indo ocupando leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





No domingo de eleição, dia 15, ele fez uma live no Instagram em que apareceu dançando e feliz com a vitória do irmão no primeiro turno na disputa pela prefeitura. Animado, ele chegou a cantar o jingle da campanha de Marquinhos.





O senador Nelsinho Trad (PSD), irmão de Fabio e do prefeito da Capital, também teve a doença em março e ficou internado até se recuperar, em Brasília (DF). Ele foi o primeiro integrante do Congresso Nacional a testar positivo para covid-19.









