7º Bonito Blues & Jazz Festival acontecerá em dezembro respeitando o protocolo de biosegurança

A sétima edição do Bonito Blues & Jazz Festival acontecerá nos dias 17, 18 e 19 de dezembro próximo, no Centro de Múltiplo Uso-CMU, na cidade de Bonito.

Esta edição acontecerá com autorização concedida pela prefeitura após o evento ser aprovado pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da cidade de Bonito, o que aconteceu na última segunda-feira (23).





Na reunião do Comitê foi apresentado o Protocolo de Biosegurança que será adotado pela organização do Festival para a realização do mesmo, a saber:

Uso de máscara e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) obedecendo as orientações dos órgãos sanitários locais; Respeito à orientação das autoridades de saúde em relação ao distanciamento social; Utilização de uma comunicação adequada na entrada e nos locais de circulação com informações sobre a necessidade de higienizar com álcool em gel 70%, usar máscaras, manter o distanciamento social orientado e evitar aglomerações; Uso do serviço de termômetros com medição de temperatura dos participantes em geral; Disponibilizar lixeiras especiais para o descarte de máscaras, lenços de papel e luvas; Seguindo o Protocolo Sanitário de Bonito-Turismo/Hospedagem. O projeto do local do evento respeitará obrigatoriamente as determinações de distanciamento entre as pessoas.

Terá, também, lounges com número limitado de pessoas para evitar aglomeração e o piso estará demarcado com o número limite de pessoas por espaço.





Atendendo ao decreto municipal Nº 266/2020, de 23 de novembro de 2020, o horário das apresentações será das 19:00 h às 23:30 h em respeito ao toque de recolher que tem início às 24:00 h.





As atrações musicais que estarão presentes são do Mato Grosso do Sul e dos Estados Unidos, na próxima semana a organização apresentará a programação completa do evento.





O Bonito Blues & Jazz Festival acontece desde 2013 e tem o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundação de Turismo do MS e da Fundação de Cultura do MS, bem como da Prefeitura Municipal de Bonito.





Realização do evento é do Instituto Internacional Visão de Vida e a organização está a cargo das empresas La Paloma Eventos e Bolt Produções.





ASSECOM





***