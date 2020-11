CAPITAL| Prefeitura prevê receber menos de 10% dos R$ 170 milhões devidos de IPTU

Última parcela podem ser pagas até 10 de dezembro com 5% de desconto

IPTU 2020 pode ser pago na Central do IPTU, por telemarketing ou site ©Arquivo/Kísie Ainoã

A última parcela do IPTU 2020 deve totalizar cerca de 15 milhões de reais para o caixa da Prefeitura de Campo Grande. O pagamento da última parcela, assim como das parcelas já vencidas entre fevereiro e setembro, pode ser feito até dia 10 de dezembro com 5% de desconto e sem juros.





Ao todo, o IPTU 2020 deveria render 170 milhões de reais para a prefeitura, mas por conta da crise econômica, gerada pela pandemia do novo coronavírus, a estimativa é que o total seja bem menor. Cerca de 160 mil cartas estão sendo entregues para os contribuintes.





Esses contribuintes já não pagaram o ano todo, dificilmente terão dinheiro agora. A inadimplência já está impactando o caixa da prefeitura. Se não fosse o Refis, a redução de despesas e a ajuda federal, não teríamos fechado as contas esse ano", comenta Pedro Pedrossian, titular da Sefin (Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento).





O valor arrecadado com a última parcela do imposto será usado para pagar as despesas gerais da prefeitura. De acordo com o secretário, será possível terminar o ano com tudo em dia, mas não deve sobrar dinheiro na conta da prefeitura.





Faltando 20 dias para encerrar o pagamento das parcelas do IPTU 2020, o último vencimento seria 10 de novembro, mas por meio de decreto, publicado no Diogrande em outubro, o vencimento foi prorrogado para 10 de dezembro, por conta da pandemia da covid-19.





As parcelas de 1 a 8, que começaram a vencer a partir de fevereiro até setembro, também foram contempladas pelo decreto. As opções de pagamento sem juros podem ser feitas pelo site da prefeitura e canal de atendimento, inclusive pelo telemarketing, pelo número 4042-1320.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Oshiro





