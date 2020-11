Sem queima de fogos: como será o Réveillon este ano no Brasil?

Diferentes capitais já se posicionaram com o cancelamento da tradicional queima de fogos que celebra a chegada do novo ano

O ano de 2020 frustrou muita gente. Muitos planos feitos foram remanejados, remarcados ou cancelados. Muitos hábitos, inclusive, foram mudados desde o mês de março e, agora, quase no mês de dezembro, o futuro ainda parece incerto. A tradicional queima de fogos para celebrar a chegada do novo ano, por exemplo, não marcará mais os primeiros minutos de janeiro.

Isso é o que determinou o setor de turismo de Florianópolis , que cancelou a queima de fogos na Beira-mar Norte neste Réveillon, devido a pandemia de Covid-19. Agora, o desafio é pensar em saídas seguras para atrair o público e comemorar a chegada de 2021 na capital catarinense. Apesar de impactar diretamente a indústria hoteleira, comércio e serviços, o estado acredita ser o melhor para a segurança da população.





De acordo com o presidente da ABIH-SC (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina), Osmar Vailatti, é fundamental entender esse período e se adaptar a ele: “precisamos entender que é preciso mudar costumes e comportamentos sociais para preservar a vida. A hotelaria buscará outras maneiras para encantar os visitantes e o público em geral”.





Já Ernesto Caponi, presidente da CDL Florianópolis, destacou a importância de cumprir as medidas sanitárias no combate à Covid-19. Para ele, em um evento com um público tão grande seria difícil monitorar a manutenção das práticas recomendadas. Em nota, a diretoria da Acif (Associação Empresarial de Florianópolis) afirmou que o cancelamento dos fogos foi coerente, “principalmente pelas incertezas provocadas pela pandemia”.





Contudo, a Acif espera e defende que os recursos investidos no evento de fim de ano, que foi cancelado, seja revertido às empresas do turismo. “A expectativa é de uma cidade cheia de visitantes e o segmento é um dos que mais passam por dificuldades devido às restrições impostas pela Covid-19”, segundo a associação.





Réveillon diferente no Brasil inteiro





Não foi apenas a capital catarinense que decidiu suspender a tradicional queima de fogos na passagem do ano. Diversas outras cidades e capitais se posicionaram em relação ao evento durante este período de pandemia do vírus SARS-CoV-2.





Cidades da Baixada Santista, no estado de São Paulo, também anunciaram a suspensão do evento visando evitar aglomerações em decorrência da Covid-19. Guarujá, Praia Grande e Peruíbe se destacam na decisão. Já no Rio de Janeiro, capital amplamente conhecida pela festa de fim de ano, a prefeitura planeja fazer o Réveillon em outro formato, ainda não divulgado.





Já no Nordeste, a prefeitura de Maceió, no estado de Alagoas, foi a primeira a se manifestar quanto à não execução da queima de fogos. Segundo o prefeito, Rui Palmeira, "é impossível fazer shows e queima de fogos sem aglomerar gente".