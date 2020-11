BATAGUASSU| Veja os nomes da equipe de transição de Akira Otsubo na Prefeitura

Prefeito eleito em Bataguassu monta equipe de transição para assumir Executivo em 2021

O prefeito eleito em Bataguassu, Akira Otsubo (MDB), montou a sua equipe de transição para assumir o posto de chefe do Executivo municipal em 2021. Cinco pessoas fazem parte do grupo. Akira Otsubo, assume o posto no lugar de Pedro Arlei Caravina (PSDB), que definiu a equipe da gestão atual, por meio do decreto n° 317/2020, publicado no Diário Oficial dos Municípios nesta segunda-feira (30).





A advogada Nadir Vilela Gaudioso é a coordenadora da equipe de transição do prefeito eleito, que conta ainda com a vice-prefeita eleita Zélia Bonfim, o contador José Queiróz Primo, Maria Aparecida Maia e o empresário e administrador José Agnaldo Brandão de Oliveira.





Transição





A transição é composta por duas equipes, sendo que uma representa o atual governo e outra representa o governo eleito. As duas equipes são responsáveis por preparar a documentação necessária para a transição, referente à situação financeira, fiscal e administrativa do município.





A equipe que representa o governo atual é coordenada por Leandro Vitolo, procurador geral do município. Os demais integrantes da equipe são: José Carlos Zanardo, secretário de Administração e Fazenda; Maria Angélica Benetasso, secretária de Saúde; Edson Roberto da Silva Paes, Coordenador de Administração Fazendária; Marcelo Moraes, controlador geral do município; Fabio Bento dos Santos, Chefe de divisão de Contabilidade e Eugênio Inácio, secretário de Educação.













Fonte: NOTÍCIASEMREDE





