Saúde financeira impacta diretamente na saúde emocional, revela pesquisa

Estudos indicam que 93% das pessoas que apresentam uma saúde mental abalada gastam mais dinheiro; entenda a relação

Ansiedade, apreensão e medo são as queixas mais frequentes de 2020, afinal, a pandemia de Covid-19 provocou mudanças bruscas nas rotinas e vidas de pessoas em todo o planeta. Não por acaso, foi registrado um aumento de 32% na demanda por psicólogos entre os meses de março e setembro, conforme levantamento da GetNinjas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também revelou que estresse, medo e preocupação são sentimentos muito comuns durante períodos de pandemia.





Situações extremamente sérias em relação à saúde emocional foram agravadas ainda por outro fator: a incerteza financeira. Assim, além das preocupações com a saúde, o aumento do desemprego e a perda renda também estão gerando muito estresse. Ainda que poucas pessoas façam essa associação, saúde mental e saúde financeira andam de mãos dadas, e exigem atenção.





Segundo uma pesquisa feita pela Associação de Psicologia dos EUA (APA), o dinheiro é a principal raiz de estresse para muitas pessoas ao redor do mundo, sendo capaz de afetar a saúde completa do organismo. No entanto, o inverso também acontece: a saúde mental também interfere na saúde financeira, de forma a alterar emoções e comportamentos, e aumentar a impulsividade.





Um estudo da Money and Mental Health Policy Institute, aponta que 93% das pessoas com saúde mental abalada gastam mais. O mesmo levantamento ainda revela que 92% das pessoas que apresentam abalo emocional e/ou mental consideram mais difícil tomar decisões financeiras e 74% delas adiam o pagamento de contas.





Vale destacar, no entanto, que é possível mudar ambos os quadros. O primeiro passo, é procurar identificar o que chegou em primeiro lugar: se a dificuldade financeira ou se o abalo mental. Em seguida é hora de buscar apoio profissional, tanto para a saúde emocional quanto para a saúde financeira.





Negociar dívidas e procurar entender mais sobre educação financeira são os próximos passos para colocar as questões relacionadas ao dinheiro em ordem. Nesse caso, é preciso contatar instituições e fazer escolhas econômicas em busca de condições mais acessíveis.





Nesse momento delicado, além do uso de álcool em gel, máscaras faciais e distanciamento social é fundamental olhar com mais cuidado também para a saúde emocional e para a saúde financeira. Afinal, todos esses cuidados também salvam vidas.