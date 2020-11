BATAGUASSU| Prefeitura executa construção de estação de transbordo de resíduos sólidos

A Prefeitura de Bataguassu está executando a construção de uma nova estação de transbordo de resíduos sólidos no município.





Localizada na Estrada do Uerê anexa ao Centro de Triagem de Resíduos Sólidos do município, o terminal é o local onde o lixo recolhido diariamente nas residências e comércios pela empresa Morhena são armazenados em contêineres para que na sequência sejam transportados para um aterro sanitário licenciado.





Conforme o setor de Engenharia, a nova estação de transbordo terá 420 metros quadrados de área coberta. O investimento é na ordem de R$ 206.647,52 mil.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) a construção de uma nova estação de transbordo tem como objetivo adequar o local a nova realidade de Bataguassu. "A estação anterior não estava adequada para receber o volume de resíduos que tem recebido e precisava de um espaço melhor para a execução dos serviços. Por isso, estamos construindo esse novo transbordo para dar mais segurança para o recolhimento e transporte do lixo para o aterro sanitário", comenta.





De acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, em torno de 420 toneladas de lixo por mês são coletados em Bataguassu.





AVANÇO





Desde 2013, a atual administração promoveu melhorias no que se refere a coleta/destinação correta dos resíduos sólidos como o encerramento das operações do lixão e a realização das reparações e compensações dos danos ambientais da área do antigo lixão firmados através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre município e Ministério Público Estadual (MPE).





A destinação dos resíduos para um aterro sanitário devidamente licenciado e a implantação da coleta seletiva de materiais recicláveis também foram ações desencadeadas pelo município.





ASSECOM