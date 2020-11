CCJR dá parecer favorável a projeto de Barbosinha que beneficia Associação de Deodápolis

O Projeto de Lei 187/2020 que declara de Utilidade Pública Estadual a Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo, de Deodápolis recebeu parecer favorável nesta quarta-feira (18) na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).





A Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo, sociedade civil sem fins lucrativos, tem como finalidade o desenvolvimento de ações assistenciais e sociais para atender as necessidades da população de Deodápolis.





De acordo com o deputado Barbosinha, nos últimos anos a Associação tem desenvolvido um importante papel na sociedade, através de suas ações e eventos beneficentes. “Essa Associação conseguiu apoiar a comunidade e atender as famílias carentes com atendimento especializado em saúde, auxiliou na reconstrução de moradias destruídas, doou cestas básicas e alimentos aos mais necessitados.





O deputado ainda lembrou que a Associação de Amigos de Vila Presidente Castelo está tendo uma atuação de destaque no ano de 2020, em face da pandemia do COVID-19 que ocasionou uma grave crise econômica na comunidade. “Foi necessária a intervenção desta valorosa instituição para garantir as condições mínimas de subsistência das pessoas atendidas”, completou o deputado. A Associação também promoveu palestras de conscientização ambiental, enfrentamento as drogas e combate à violência.





“A concessão do Título de Utilidade Pública Estadual é de suma importância para esta instituição, tendo em vista que possibilitará a celebração de convênios com o Governo do Estado, bem como, o recebimento de emendas parlamentares”, finalizou o parlamentar.





A Associação tem por objetivo promover e executar ações voltadas a defesa e proteção do meio ambiente; representar a comunidade local perante órgãos públicos e privados, buscando a resolução de demandas e necessidades da população; estimular e promover o vínculo de solidariedade e cooperação entre os membros da comunidade; buscar e fomentar o desenvolvimento da comunidade por meio da execução de tarefas relevantes e de interesse público que estimule o regimento de coparticipação entre os munícipes.





Por: Luciana Bomfim