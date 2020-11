BATAGUASSU| Prazo para requerer recursos da Lei Aldir Blanc encerra nesta sexta-feira (13)

Termina nesta sexta-feira, dia 13 de novembro, o prazo de cadastro para solicitação de recursos da Lei Aldir Blanc (Lei Federal 14.017/2020). A inscrição é voltada exclusivamente para profissionais da área cultural do município dividida em duas categorias: Espaços Culturais e Artísticos; e Projetos Culturais. Pessoas físicas e jurídicas podem se inscrever.





De acordo com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio do Centro Cultural, os interessados devem consultar os editais disponíveis através do site www.bataguassu.ms.gov.br , acessando o link neste link





Por serem editais públicos, é necessário que todos os protocolos legais sejam seguidos, de acordo com as informações solicitadas nos documentos (editais).





Em Bataguassu, serão 7 Espaços Culturais e Artísticos selecionados para concessão de subsídio no valor de R$ 3 mil mensais (totalizando R$ 9 mil). Em contrapartida, os beneficiados após a retomada das atividades presenciais ficam obrigados a garantir a realização de atividades destinadas prioritariamente aos alunos de escolas públicas da rede municipal de ensino ou em espaços públicos, de forma gratuita.





Já na área de Projetos Culturais, serão selecionadas até 24 iniciativas para exibição em plataformas digitais e redes sociais durante e pós-período de pandemia do Coronavírus (Covid-19) nas área das Artes Cênicas, Artes Visuais, Artesanato, Música, Audiovisual, Cultura Popular, Literatura e Patrimônio Cultural. Os valores destinados aos proponentes variam de acordo com a proposta apresentada.





INSCRIÇÕES





Tanto para Espaços Culturais como para os Projetos Culturais, as inscrições prosseguem abertas até sexta-feira, dia 13 de novembro. Os cadastros deverão ser protocolados obrigatoriamente no Centro Cultural de Bataguassu localizado na Avenida São Francisco de Assis, 389, no bairro Jardim São Francisco.





Para o atendimento presencial, é necessário que o candidato se atente aos protocolos de biossegurança devido a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) (uso de máscara, higienização das mãos, manter distanciamento).





O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas; e das 14 às 17 horas (horário de Brasília). Mais informações também pelo telefone (67) 3541-2122.





Saiba mais acessando neste link









***