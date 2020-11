PANDEMIA| Casos explodem novamente em MS, com 653 novas confirmações em 24 horas

Em Mato Grosso do Sul, os casos confirmados de coronavírus continuam subindo, com 653 novos exames positivos em apenas 24 anos, com isso o Estado contabiliza 87.081 pessoas contaminadas com a doença. É que mostra o boletim epidemiológico desta sexta-feira (13) divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde.





Os óbitos também aumentaram, com nove mortes registradas em horas, totalizando 1.683 vítimas da pandemia.





Até o momento, 211 pessoas estão internadas, com uma pessoa da Bolívia, deste total 109 estão em leitos clínicos, 70 pelo SUS e 39 pela rede privada. Em estado mais grave, na UTI, 103 pessoas estão internadas, sendo 78 em leito público e 25 na rede privada. Além disso, 81.222 pessoas estão em isolamento domiciliar.





A notícia positiva é que das pessoas que contraíram a doença, 81.222 estão recuperadas.









