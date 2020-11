BATAGUASSU| Semec inicia período de rematrículas para estudantes da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) iniciará no dia 23 de novembro, o período de rematrículas referente ao ano letivo de 2021 para alunos já pertencentes à Rede Municipal de Ensino de Bataguassu (Centros de Educação Infantil e Ensino Fundamental).





De acordo com o secretário municipal de Educação e Cultura, Eugênio Inácio dos Santos, os pais e/ou responsáveis legais com filhos já matriculados deverão comparecer nas secretarias das respectivas escolas nas datas informadas abaixo para mais informações, conforme cronograma:





CEI CASA DA VOVÓ DIVA: (0 a 3 anos – Berçário à Maternal II) - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





CEINF PREFEITO ÊNIO MARTINS: (0 a 4 anos – Berçário à Pré-Escolar I) - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





CEI PROFESSORA ANA MARIA BERRO: Distrito de Nova Porto XV (0 a 3 anos – Berçário à Maternal II) - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PEDRO DOMINGUES DE FIGUEIREDO: (Distrito de Nova Porto XV) - Pré-escolar I ao 5º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO: (Assentamento Santa Clara) - Pré-escolar I ao 9º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL RONDON - POLO E EXTENSÃO





Pré-escolar I - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





Pré-escolar II - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





1º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 23/11 a 27/11/2020;





2º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 30/11 e 01/12/2020;





3º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 02/12 e 03/12/2020;





4º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 04/12 e 07/12/2020;





5º ano do Ensino Fundamental - Prazo para rematrícula de 08/12 e 09/12/2020;





COMO SE REMATRICULAR





Para a renovação de matrícula na Rede Municipal de Ensino, os pais e/ ou responsáveis legais dos estudantes deverão entregar nas unidades escolares os seguintes documentos: comprovante atualizado de endereço; contato telefônico (número de celular) dos pais e responsáveis pelo aluno; CPF do aluno (para os que ainda não entregaram); laudo comprobatório de deficiências declaradas, quando for o caso; cartão do Número de Identificação Social (NIS) do aluno, quando o mesmo for beneficiário de programas sociais do Governo Federal.





Para novos alunos, segundo a Semec, a organização das matrículas será realizada no início do ano de 2021.