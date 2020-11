Assembleia Legislativa decreta luto oficial de 3 dias após morte de Onevan de Matos

Deputado estava internado em São Paulo (SP) tratando de uma pneumonia pós-covid-19

Onevan era um dos mais antigos deputados de MS e concorria à prefeitura de Naviraí ©Divulgação/ALMS

Com a confirmação da morte do deputado estadual e candidato a prefeito de Naviraí, Onevan de Matos (PSDB), nesta sexta-feira (13), a ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) decretou luto oficial.





O decreto é válido por três dias e foi confirmado pelo presidente da Casa, Paulo Corrêa, também do PSDB. "Onevan era uma pessoa do bem, bom deputado que representou a região dele com sucesso", destaca do deputado, que completa.





"Infelizmente ele faleceu. Não temos muitas informações, até por que ele era bem reservado em relação a situação de saúde. Estamos aqui na Assembleia muito tristes com essa notícia", lamenta o presidente da Casa estadual de leis.





Onevan tinha 77 anos e estava em seu nono mandato como deputado estadual e em 2020 tentava pela quarta vez a prefeitura de Naviraí, seu berço político e cidade que administrou uma vez. Ele foi eleito para o mandato entre 1988 e 1992.





Com sua morte a dois dias das eleições, quem assume a chapa é o candidato a vice, o vereador Márcio André, conhecido como Márcio Araguaia (PTB). Um novo vice poderá ser indicado pelo PSDB, mas não há nenhuma confirmação sobre tal.





O deputado estadual estava internado há mais de um mês no hospital Sírio Libanês, tratando de uma pneumonia surgida após uma infecção bacteriana, logo depois dele se curar da covid-19. Segundo Márcio André, ele teria morrido durante um cateterismo realizado no hospital, sofrendo um infarto.





Por: Nyelder Rodrigues e Leonardo Rocha