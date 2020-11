Assomasul lamenta morte do deputado Onevan de Matos

deputado estadual e ex-prefeito da cidade de Naviraí, Onevan de Matos (PSDB) ©DIVULGAÇÃO



A diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) divulgou “Nota de Pesar” em razão do falecimento do deputado estadual e ex-prefeito da cidade de Naviraí, Onevan de Matos (PSDB), ocorrido nesta sexta-feira, em São Paulo, vítima do novo coronavírus.





Na nota, assinada pelo presidente da entidade e prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, a associação assinala que recebeu a notícia com tristeza e destacou a atuação do político ao longo de sua trajetória pública, principalmente por exercer postura municipalista que é a bandeira de luta da Assomasul.





Onevan, segundo a nota, deixa uma grande lacuna na vida pública do Estado, ao mesmo tempo em que deixa também um grande legado.





Trajetória





Onevan iniciou sua vida política na década de 1970, como vereador por dois mandatos na cidade de Jales, São Paulo. Ainda na década de 70, Onevan chegou a Naviraí, sul do antigo estado de Mato Grosso uno, para exercer a sua profissão de advogado.





Liderou na região o movimento que defendeu a divisão do Estado – o que foi conquistado no dia 11 de outubro de 1977. Onevan, desta forma, é candidato e é eleito deputado estadual de 1978, exercendo a primeira legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul após a instalação da nova unidade da federação, em 1979.





Após 35 anos, Onevan de Matos exerce o seu sétimo mandato como deputado estadual de Mato Grosso do Sul. Foi eleito prefeito de Naviraí em 1988, governando o município entre os anos de 1989 e 1992.





Confira a íntegra da Nota de Pesar





Em nome dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, a diretoria da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) recebe com tristeza a notícia sobre o falecimento do ex-prefeito de Naviraí e deputado estadual Onevan de Matos.





O passamento de um político dedicado e competente, que sempre foi Onevan, significa uma perda muito grande para o municipalismo sul-mato-grossense, uma vez que depois de sua destacada atuação como gestor público em Naviraí, ele continuou exercendo com afinco o mesmo papel voltado às questões sociais e prioritárias em favor não só da região que representava na Assembleia Legislativa, mas de todos os municípios do Estado.





Político combativo e parlamentar exemplar, Onevan deixa uma grande lacuna na vida pública do Estado, ao mesmo tempo em que deixa também um grande legado.









Pedro Arlei Caravina - Presidente