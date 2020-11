Morre o Deputado Onevan de Matos, aos 77 anos

Candidato a prefeito em Naviraí, ele estava internado em São Paulo há mais de mês

Onevan de Matos teve covid-19, chegou a ser curado, mas quadro clínico de complicou ©ARQUIVO

Candidato à prefeitura de Naviraí, o deputado estadual Ovenan de Matos, de 77 anos, morreu nesta sexta-feira (13), vítima de infarto durante uma cirurgia de cateterismo. A notícia chega a dois dias das eleições.





Ele estava internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, em tratamento há mais de um mês. Foi diagnosticado com coronavírus, se tratou de covid-19, chegou a ter alta, mas apresentou complicações, entre elas pneumonia.





A informação apurada pela reportagem é de que a morte aconteceu durante procedimento de cateterismo, que é realizado para verificar problemas no coração ou desentupir veias.





A reportagem confirmou com a candidato a vice-prefeito, Márcio André, do PTB, o falecimento do político.





Onevan liderava as pesquisas em Naviraí.





Por: Marta Ferreira





