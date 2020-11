ALEMS| Plenário deve apreciar quatro matérias na Ordem do Dia desta quarta-feira (11)

Duas propostas estão pautadas para redação final. O Projeto de Lei 236/2019 , do deputado João Henrique (PL), institui o Programa Raízes do Cerrado em Mato Grosso do Sul e o Projeto de Lei 127/2020 , do deputado Coronel David (Sem Partido), proíbe a prática da fidelização nos contratos de consumo no Mato Grosso do Sul.