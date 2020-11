ANIVERSÁRIOS| Anaurilândia, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes completam 57 anos hoje

Os cinco municípios comemoram hoje (11) suas respectivas emancipações político-administrativas

O interior do Mato Grosso do Sul está em festa. Só nesta quarta-feira (11) cinco municípios celebram aniversário: Anaurilândia, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes.





Todas as cidades comemoram no dia 11 de novembro suas emancipações políticas e administrativas. As cinco comemoram em 2020 seus 57 anos desde a separação.

Anaurilândia conta com atrações como trilha ao ar livre, balneários e até um passeio pela Usina Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta. Ivinhema tem uma região hoteleira variada , o Museu de História e Cultura com registros da cidade e do estado, e o parque aquático Parque das Águas.

Em Jateí, o que chama atenção são os restaurantes locais, gerenciados por moradores que formam os quase 4000 habitantes residentes no município. Já em Naviraí, as principais visitas são as praças da cidade e ao Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema. E Pedro Gomes é conhecida pelo acesso ás belezas naturais, como a Cachoeira da Água Branca.

Devido ao cenário de pandemia da covid-19, Anaurilândia, Ivinhema, Jateí, Naviraí e Pedro Gomes não contarão com as conhecidas festas para a população como parte das comemorações dos aniversários neste ano.

