V Fórum Nacional das Transferências da União começa nesta segunda-feira (19)

Começa nesta segunda-feira (19) o V Fórum Nacional das Transferências da União, evento 100% on-line e gratuito, que irá até o dia 23 deste mês.





O evento é promovido pela Secretaria de Gestão, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, por meio do Departamento de Transferências da União, com apoio do governo de Mato Grosso do Sul e da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





O Fórum é de âmbito nacional e tem por objetivo promover o fortalecimento da governança, da gestão e do controle, bem como apresentar as últimas inovações e experiências no âmbito das transferências de recursos públicos, aprimorando, assim, a gestão e execução desses recursos financeiros, com o intuito de melhorar a vida do cidadão.





O evento é destinado a gestores, servidores e colaboradores de órgãos e entidades públicas e privadas que atuam no processo de transferências de recursos públicos. Entretanto, qualquer interessado no tema pode se inscrever e fazer parte desse fórum que, desde sua primeira edição, em 2015, tem sido sucesso de público em função da qualidade dos conteúdos abordados e dos painelistas.

Luiz Carlos Morente

O coordenador da Rede +Brasil em Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Morente, apresentará o nosso "Case de Sucesso".













ASSECOM