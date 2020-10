CCR MSVia informa| Trechos da BR-163/MS com obras e serviços nas pistas

Nesta segunda (19), a CCR MSVia informa os trechos com obras e serviços de melhoria que interferem nas pistas da BR-163/MS. Nesses locais, acontecem operações pare-e-siga ou desvios, dependendo do caso, e pode haver interferência no tráfego.





Segundo o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, a sinalização alerta aos usuários na aproximação desses trechos, mas é fundamental que os motoristas redobrem a atenção.





Pontos com desvio no tráfego

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 369 e 373;

Dourados – entre os kms 280 e 281 e entre os kms 279 e 281;

Caarapó - entre os kms 225 e 226

Pontos com pare-e-siga

Sonora – entre os kms 838 e 839;

Sonora/Pedro Gomes - entre os kms 808 e 807;

Coxim - entre os kms 741 e 743;

Rio Verde de MT - entre os kms 698 e 699;

Bandeirantes – entre os kms 545 e 547 e entre os kms 554 e 555;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 367 e 369;

Itaquiraí – entre os kms 104 e 106 e entre os kms 90 e 92;

Eldorado – entre os kms 54 e 56

Em caso de chuva as obras poderão ser interrompidas. Todos os locais estão sinalizados.





A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).









ASSECOM