PANDEMIA| Após feriadão, quase metade dos PMs de Bonito testam positivo para coronavírus

Segundo a corporação, 14 dos 34 policiais da cidade contraíram a doença

Aglomeração no centro de Bonito durante feriadão ©REPRODUÇÃO

A cidade de Bonito ficou lotada de turistas no feriadão da padroeira – 12 de outubro. Porém, ainda estamos em plena pandemia de coronavírus e o resultado foi que 14 dos 34 policiais militares do quartel do município testaram positivo para Covid-19.





Conforme o comando da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), todos os militares infectados foram afastados para cumprir a quarentena. E, uma testagem será feita em todo o efetivo para verificar se há mais contaminados.





Porém, o número pode ser maior. Informações obtidas pelo Jornal Midiamax dão conta de que ainda há PMs aguardando o resultado de exames.





Denúncia anônima informa que o surto ocorreu após o feriadão, pois a cidade recebeu turistas e muitos circularam pela cidade sem máscara.





Em nota, a assessoria da PM afirma que “não é possível afirmar que a contaminação ocorreu em virtude da flexibilização no último feriado”. Ainda conforme a PM, o policiamento preventivo no município não será prejudicado, pois contará com o apoio operacional de outras unidades da região.





Bonito lotada





Vídeo publicado pelo Jornal Midiamax mostra que na noite de domingo (11) a cidade de Bonito estava tomada de pessoas na rua principal. Aglomeração, garrafas de bebida no chão e viaturas da PM em meio ao tumulto.





A estimativa da Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) é de que o município turístico tenha recebido cerca de 15 mil turistas no feriadão. Bonito tem cerca de 22 mil habitantes, segundo estimativa para 2020 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).