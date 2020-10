Sebrae realiza maior evento gratuito de Empreendedorismo Feminino do ano em MS

Jornada Mulher de Negócios abordará habilidades emocionais; evento terá programação online e palestra drive-in no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande









Visando fomentar o empreendedorismo feminino, o Sebrae/MS realiza entre os dias 20 a 26 de outubro a Jornada Mulher de Negócios, considerado o maior evento gratuito de Empreendedorismo Feminino deste ano em Mato Grosso do Sul. A maior parte da programação será feita de forma on-line, e as inscrições já estão abertas no site oficial





O evento encerra o ciclo de atividades dos últimos dois anos do Projeto Mulher de Negócios – Empreendedorismo Feminino, que entrará em uma nova etapa em 2021. A idealizadora do projeto, implementado em 12 estados brasileiros, a diretora-técnica do Sebrae/MS, Maristela França, afirma que a expectativa com a programação é que empresárias de todas as regiões de MS participem.





“Vamos trabalhar as soft skills na vida da mulher empreendedora. Essa jornada foi definida com base em pesquisas ouvindo as empresárias, e será o encerramento do ciclo do projeto, e para ano que vem teremos continuidade. Nossa expectativa é que haja adesão das empreendedoras de todo o estado, porque a maior parte será on-line. E hoje estamos em um momento de fortalecer a rede de mulheres empreendedoras”, destaca.





A Jornada foi pensada especialmente para as mulheres empreendedoras, e inclui roda de conversa, palestra, rodada de negócios, oficinas e mais. Em 2020, o foco está em levar conhecimentos sobre soft skills – as chamadas habilidades socioemocionais, para que as empresárias saibam utilizá-las para o sucesso de seus negócios.





Programação completa





A programação inicia no dia 20 de outubro, às 19h, com a roda de conversa on-line “Equilíbrio emocional – A empreendedora no dia a dia”. Nela, empreendedoras de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul irão compartilhar vivências pessoais sobre as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 e como lidar com o novo cenário.





Já no dia 23 de outubro, tem a palestra show “Como sair mais forte de 2020,” com a empresária Rachel Maia, primeira mulher negra do Brasil a ocupar um cargo de presidente em uma multinacional. Ela irá compartilhar sua jornada de uma família simples à CEO das marcas Tiffany, Pandora e Lacoste, enfatizando a importância das habilidades emocionais para empreender.





Para as interessadas em acompanhar presencialmente, a palestra ocorrerá no formato drive-in no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande, seguindo as normas de biossegurança. E para quem preferir participar à distância, o evento será transmitido de forma on-line. A palestra iniciará às 19h, mas o drive in estará aberto a partir de 18h para credenciamento.





A programação segue em 24 de outubro, às 8h, com as oficinas on-line nos temas: Autocuidado – equilibrando a saúde física, mental e emocional; Comunicação – como falar a favor do seu negócio; Adaptabilidade – o lado bom da mudança e Amar a si mesmo – como a autocompaixão pode ajudar. As oficinas serão ministradas por profissionais da The School of Life, referência internacional em Inteligência Emocional.





Para encerrar a programação, no dia 26 de outubro, de 15h às 18h, será realizada uma rodada de negócios on-line exclusiva para empresas. Será a oportunidade para as participantes aumentarem a rede de contatos e fechar novas parcerias comerciais. As inscrições estão abertas para compradoras e fornecedoras.





Inscrições gratuitas





Para participar da Jornada Mulher de Negócios, as interessadas devem se inscrever gratuitamente em: mulherdenegocios.ms.sebrae.com.br . É preciso se inscrever previamente para cada atividade de interesse.





No caso dos eventos on-line, o link com a transmissão será enviado para a participante no contato informado. Já no caso da palestra show drive-in, as vagas são limitadas. Mais informações pela Central de Atendimento do Sebrae, em 0800 570 0800.





ASSECOM/SEBRAE-MS





