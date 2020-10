Durante a pandemia, viajar de carro é mais seguro. Confira dicas de segurança para sua viagem!

Confira porque viajar de carro é mais seguro e como garantir uma viagem tranquila durante a pandemia.

Antes de cogitar qual meio de transporte irá conduzir você e sua família rumo às férias, outro questionamento se faz mais urgente. Trata-se da pergunta: "Preciso viajar?". A resposta deve ser definida anteriormente a encarar os riscos da viagem.





Vale ressaltar que as recomendações do Ministério da Saúde preconizam que a viagem seja feita se realmente for necessário a fim de preservar a saúde individual e coletiva.





Dito isso, se você decidiu viajar sozinho ou com a família, saiba que o carro tem sido apontado por médicos como uma alternativa mais segura para esse fim.





Embora nenhum meio de transporte esteja livre de risco, viajar de automóvel tem suas vantagens (e medidas de segurança específicas). Acompanhe nosso post para saber como planejar uma boa viagem de carro no contexto atual.





Viajar de carro é mais seguro: quais são os motivos que fazem do carro a melhor opção?





Dr. William Schaffner, autoridade em doenças infecciosas na Vanderbilt University School of Medicine, considera o automóvel a alternativa mais recomendável no cenário atual.





Conforme o médico, o motivo que tornaria o carro mais seguro é o maior controle sobre o ambiente e sobre as pessoas próximas.





Maior controle sobre ambientes e pessoas





Afinal, conviver apenas com familiares próximos sobre os quais se tem ciência do estado de saúde é uma possibilidade em viagens de carro. O mesmo não ocorre em viagens de avião, ônibus e trem — diante dessas impossibilidades, viajar de carro é mais seguro.





Chris Hendel, um pesquisador veterano associado ao centro de pesquisas USC Gehr Family Center for Health Systems Science and Innovation, apresenta opinião semelhante à de Schaffner.





Em entrevista para a revista sobre viagens Condé Nast Traveler, Hendel recomenda: "Se você precisa, e se puder pagar, eu creio que viajar de carro é a opção mais segura no momento, em parte porque você não estará viajando com outra pessoa cujo risco de infecção pode ser desconhecido."





Atenção às paradas





O pesquisador considera que viajar de carro é mais seguro, porém também ressalta que é preciso ter cautela. "Mas claro que é preciso ser muito cauteloso ao fazer paradas enquanto se viaja de carro", complementa.





As paradas em lojas de conveniência, restaurantes, postos de gasolinas e outros pontos podem colocar os viajantes em risco, uma vez que eles terão contato com outras pessoas e superfícies que podem estar contaminadas.





Dicas de segurança ao viajar de carro durante a pandemia





Para saber como lidar com essas e outras situações, confira as dicas de segurança abaixo:





Consulte a situação do destino





Viajar de carro é mais seguro, entretanto, partir rumo a um destino onde os casos de pessoas contaminadas pelo vírus covid-19 estão em ascensão não é uma medida prudente. Portanto, antes de seguir viagem, cheque como a região a ser visitada está lidando com o avanço da doença.





Acesse o Painel Coronavírus , portal que fornece informações atualizadas sobre os números de casos, óbitos e outros dados relativos à pandemia em todo território brasileiro.





Informe-se sobre a hospedagem





Acesse os canais de comunicação do estabelecimento e confira se medidas de higienização estão sendo implementadas e se o local tem condições de prover uma estadia segura.





Cheque e higienize seu automóvel





O início de toda viagem de carro deve ser marcado pela checagem das condições do veículo. No cenário atual, a necessidade de analisar o estado do veículo deve ser somada à higienização do mesmo.





Observar a cobertura do seguro auto deve fazer parte dessa etapa de checagem (isso evita que você passe por alguma situação onde a seguradora pode negar a indenização do seguro auto ). Se você for viajar com seu próprio veículo, o seguro garantirá assistência durante sua locomoção e estadia. Se o carro for alugado, consulte as condições de seguro previstas pela locadora de veículos.

Reserve os itens de higiene necessários





Prepare um kit com itens de proteção pessoal, como máscaras, e produtos para higienização das mãos e superfícies, como recipientes com álcool em gel 70%.





Cuidado durante as paradas





Ao parar nos postos de gasolina, evite a proximidade física com funcionários e demais pessoas ao abastecer o automóvel. Dê preferência a formas de atendimento que demandam menos contato com superfícies e objetos, como pagar por meio de cartão e não com cédulas.





Se possível, leve lanches para consumir durante a viagem a fim de não se expor ao frequentar restaurantes e mercados para adquirir alimentos.





Essas são medidas básicas a serem tomadas para aproveitar a viagem e proteger a si e aos demais no processo. Viajar de carro é mais seguro, porém não se pode abrir mão das atitudes de prevenção. Siga as orientações das autoridades de saúde e boa viagem!





Por Jeniffer Elaina, do SeguroAuto.org





