3 boas práticas para ser um bom advogado no Brasil

Mais do que passar no Exame da Ordem, a advocacia no Brasil exige boas práticas; saiba quais são

A graduação em Direito é um dos cursos mais buscados da atualidade. Além do prestígio da profissão de advogado, promotor, procurador, delegado, defensor público ou até mesmo juiz, a expansão das oportunidades de trabalho para quem deseja seguir esta profissão também atraem muitos brasileiros.





O universo do Direito continua em expansão na iniciativa privada e no serviço público, além de permitir que o profissional atue de forma autônoma também; e diante dessas vantagens, naturalmente, a competitividade aumenta. Por isso, estar sempre atualizado é essencial para se destacar no setor jurídico. Conheça agora quais são as boas práticas capazes de formar um bom profissional de Direito.





1. Abra os olhos para a tecnologia





Enxergar a tecnologia como uma verdadeira aliada no universo jurídico é fundamental para otimizar processos e tarefas que, consequentemente, deixarão o dia a dia do atendimento de caso e estudo mais ágil e propositivo. Portanto, investir em plataformas para controlar o fluxo de caixa, software jurídico , programas para desenvolver projetos e outros é essencial para quem deseja se destacar no mercado.





2. Baseie suas decisões em evidências





Em todas as profissões é muito comum tomar decisões que tragam benefício ou retorno mais rápido. Mas, para o Direito é essencial tomar decisões a partir de dados, provas e evidências, ainda que gere mais tempo. Portanto, procure entender o problema antes de tomar uma decisão; estude todas as alternativas possíveis; desenvolva ações para executar uma ação e só então abra sua decisão.





3. Não estagne na carreira





Para ser um bom advogado no Brasil, busque atualização constante. O mercado é dinâmico e apresenta mudanças recorrentes que devem ser absorvidas rapidamente. Portanto, entenda o que mais se encaixa na sua área de atuação e identifique tudo o que pode ser útil para o seu crescimento profissional. A zona de conforto nunca é opção para quem deseja ser acima da média.





