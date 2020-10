PONTA PORÃ| Rotary Club de PP/PJC - Guarani doa Kits de EPIs para testagem de Covid-19 para o Lar do Idoso em Ponta Porã

O Rotary Club de Ponta Porã – Pedro Juan Caballero – Guarani, realizou nessa manhã a doação de 70 kits de EPIs para testagem de Covid-19 que serão usados no Lar do Idoso Cristão de Ponta Porã. Nos kits constam 3 trajes de segurança, 3 máscaras triplas, 3 pares de propés, 1 caixas com luvas de látex, 70 swabs para testes, 70 tubos falcon e o proporcional em solução salina. Presidente do Rotary Club Professor Vivan e o companheiro Ederson Perin fizeram a entrega dos Kits aos representantes do “Lar dos Idosos”, Professor Vivan - Presidente do Rotary Club de Ponta Porã - Pedro Juan Caballero – Guarani relatou “O objetivo da campanha é identificar a presença do vírus, prestar tratamento precoce para a doença e garantir o isolamento dos pacientes para que os asilos não sejam afetados”. A Ong Hepatite Zero, que é conhecida pela luta contra a hepatite C, está unindo esforços com a Academia de Medicina do Rio de Janeiro e os Rotary Club no Brasil para testar idosos e funcionários de casas de repouso e asilos nos Estados e identificar casos de infecção da Covid-19. A parceria gerou a CAMPANHA CORONA ZERO.

Por: Yhulds Bueno