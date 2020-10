Deputado Pedro Kemp pede reedição de Decreto para que artistas recebam auxílio emergencial

Em 29 de junho de 2020, foi publicada a Lei 14.017 que visa promover ações para garantir uma renda emergencial para a economia da Cultura no Brasil. De acordo com o deputado Pedro Kemp (PT), em Mato Grosso do Sul, os artistas e produtores culturais ainda não receberam o auxílio por conta dos critérios exigidos pelo Decreto Estadual 15.523 . Na sessão desta terça-feira (6), o parlamentar fez um apelo para que o Governo do Estado faça uma reedição do dispositivo.