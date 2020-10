PANDEMIA| Com média móvel de 512 casos ao dia, MS registra mais uma baixa na taxa de contágio

O boletim epidemiológico online, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira, dia 06, trouxe a confirmação de 553 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 72.546, com média móvel de 512 casos novos por dia.





Durante a live de número 200, o secretário de estado de saúde, Geraldo Resende ressaltou mais uma vez a queda na taxa de contágio que agora é de 0,99. Ou seja, para cada cem contaminados, outros 99 serão contagiados.





Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 181, Dourados com 64, Três Lagoas com 45 e Corumbá com 28 novos casos.





Dos 72.546 casos confirmados, 66.394 estão sem sintomas e já estão recuperados, 4.345 estão ativos, e destes 431 estão internados.





Quantos aos percentuais de ocupação, na macrorregião de Campo Grande 68% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 69%, macrorregião de Três Lagoas 53% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 60% de ocupação.





Foram registrados ainda 12 novos óbitos, passando para 1.376 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade em 1,9%. O maior número de óbitos foi registrado na Capital, Campo Grande – foram 04 novos óbitos. Ladário, Cassilândia, Corumbá, Paranhos, Chapadão do Sul, Rio Verde, Nova Andradina e Dourados registraram um óbito cada.





Acompanhe os boletins periódicos neste link





Por: Katiuscia Fernandes