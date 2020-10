Policiais Federais estão nas ruas de Campo Grande e Corumbá para cumprir 12 mandados de busca e apreensão

Contra esquema de fraude em licitações e desvio de dinheiro público, a PF (Polícia Federal) cumpre nesta terça-feira (6) 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados as empresas e servidores da Prefeitura de Corumbá. A Operação Off Set está nas ruas de Campo Grande e da cidade do interior.





De acordo com a PF, a investigação teve início após o recebimento de denúncias apontando irregularidades em contratos firmados entre a prefeitura do interior e uma empresa de engenharia da Capital. O lucro obtido com o esquema era dividido entre os funcionários públicos e os empresários envolvidos.





Ainda segundo a Polícia Federal, o nome da operação faz alusão à conhecida técnica de imprensa, o principal área de atividade econômica registrado no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) de uma das empresas investigadas.





“Destaca-se que a empresa possui registrados ainda outros ramos de atuação completamente diversos da atividade principal, numa clara tentativa de facilitar a participação em diferentes processos licitatórios, mesmo sem deter outras capacidades necessárias”, afirma a PF em nota.





Por Anahi Zurutuza