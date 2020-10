ALEMS| Deputados devem analisar três projetos na sessão plenária desta terça-feira (6)

Aprovado por unanimidade em dezembro do ano passado em primeira votação, o Projeto de Lei 282/2019 deve retornar hoje para segunda discussão. A proposta, de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), dá nova redação a artigo da Lei 1721/1996 , que cria o Fundo Estadual de Defesa e Reparação de Direitos Difusos e Lesados (Funles). Com a mudança no texto, o recurso do Funles poderá ser usado “na recuperação de áreas de preservação permanente (APP) atingidas por incêndios nos biomas, tais quais Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica”.