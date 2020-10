PANDEMIA| Apesar da queda nos números da Covid-19, SES alerta para biossegurança

A secretaria estadual de Saúde divulgou nesta segunda-feira, dia 19, através do boletim epidemiológico online que foram confirmados 367 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o número total de casos confirmados desde o início da pandemia é de 77.490.





Apesar da queda nos números, inclusive da taxa de contágio que chegou a 0.94, o secretário de saúde Geraldo Resende, não descarta a possibilidade de uma nova onda da doença, assim como vem acontecendo em outros estados e até em outros países. E ressalta que até que chegue a vacina, ainda é preciso seguir as recomendações de isolamento social e uso de máscara.





Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 228, Três Lagoas com 27, Dourados com 16 e Porto Murtinho com 11 novos casos.





Dos 77.490 casos confirmados, 72.049 estão sem sintomas e já estão recuperados, 3.610 estão em isolamento domiciliar, e 344 estão internados.





Foram registrados ainda 04 novos óbitos, passando para 1.495 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, com média móvel de 8,1 óbitos por dia e taxa de letalidade de 1,9%. Corumbá registrou dois óbitos. Já Campo Grande e Naviraí registraram um óbito cada.





Acompanhe os boletins periódicos no link: http://www.vs.saude.ms.gov.br









Por: Katiuscia Fernandes





***