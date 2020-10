Morre o jornalista Luiz Correia da Silveira Filho, aos 67 anos, vítima de queimada em terreno vizinho

Luiz Correia da Silveira Filho, de 67 anos, tentava ajudar a conter chamas quando caiu e ficou gravemente ferido

Jornalista Luiz Correia da Silveira Filho, de 67 anos, morreu nesta segunda ©Arquivo pessoal

Morreu nesta segunda-feira (19) o jornalista Luiz Correia da Silveira Filho, de 67 anos, conhecido como Luizinho, do jornal Correio de Três Lagoas, a 338 km de Campo Grande. Ele estava internado há 45 dias na Santa Casa da Capital, depois de se ferir em incêndio em terreno baldio.





De acordo com o site Perfil News, no dia 4 de setembro Luizinho foi ajudar a conter o fogo ao lado de sua residência. As chamas evoluíram e ao tentar sair do local, ele teria tropeçado e caído sobre a brasa.





Luizinho foi levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e transferido para a Santa Casa com 36% do corpo queimado e estava na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





O óbito foi constatado às 8h15 desta segunda-feira. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris