EMPREGOS| Semana começa com seis concursos abertos e salários chegam a R$ 12,4 mil em MS

Concursos oferecem oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade

A segunda-feira (19) tem diversas oportunidades para os concurseiros em Mato Grosso do Sul. São seis concursos públicos e processos seletivos abertos, com um total de 146 vagas efetivas e mais outras oportunidades em cadastro reserva.





Há vagas para candidatos de diversos níveis de escolaridade, desde o nível fundamental até candidatos com pós-graduação. Seleções do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) e do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) oferecem vagas para estagiários. Confira detalhes sobre os editais:





Prefeitura de Bandeirantes





A Prefeitura de Bandeirantes, a 68 km de Campo Grande, abriu concurso público para preencher 126 vagas. As oportunidades são para diversas áreas do conhecimento e os salários podem chegar a R$ 12,4 mil. As inscrições estão abertas e seguem até novembro.





Confira a lista completa de vagas:





Nível superior: Analista de Controle Interno; Auditor Fiscal de Tributos Municipais; Fiscal de Vigilância em Saúde (Fiscal de Inspeção Municipal); Gestor de Ações Assistenciais I (Assistente Social); Gestor de Ações Assistenciais I (Psicólogo); Gestor de Ações Assistenciais II (Pedagogo); Gestor de Apoio ao Esporte (Profissional de Educação Física); Gestor de Atividades de apoio Escolar I (Nutricionista); Gestor de Atividades Organizacionais I (Administrador); Gestor de Atividades Organizacionais I (Analista de Sistemas); Gestor de Atividades Organizacionais I (Jornalista); Gestor de Operação e Fiscalização (Contador); Profissional de Enfermagem (Enfermeiro); Profissional de Odontologia (Odontólogo), Profissional de Saúde Pública II (Assistente Social); Profissional de Saúde Pública II (Psicólogo); Profissional de Saúde Pública III (Farmacêutico/Bioquímico); Profissional de Saúde Pública III (Nutricionista); e Profissional de Medicina II (Médico de Estratégia de Saúde de Família); Procurador Municipal (Advogado).





Área da educação: Professor Regente de Ensino Infantil; Professor de Ensino Fundamental do 1o ao 5o anos; Professor de Artes Ensino Fundamental; Professor da Educação Física Ensino Fundamental.





Nível médio com atividade regulamentada: Técnico Agrícola; Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico Contábil); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Enfermagem); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Higiene Dental); Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico em Radiologia); e Técnico de Serviços de Saúde II (Técnico de Laboratório).





Nível médio: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Combate as Endemias; Assistente de Atividades Organizacionais III; Fiscal de Tributos Municipais; Técnico de Ações Assistenciais (Orientador Social) Técnico de Ações Assistenciais (Cuidador Social); Técnico de Apoio Escolar (Assistente de Educação Infantil); Técnico de Apoio Escolar (Secretário Escolar); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Informática); Técnico de Atividades Organizacionais (Técnico de Recurso Humano).





Nível fundamental: Agente Condutor de Veículos I (Motorista De Veículos Leves); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Caminhão Caçamba); Agente Condutor de Veículos III (Motorista de Veículos da Saúde); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Retroescavadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Mini Carregadeira); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Motoniveladora); Agente de Serviços Especializados II (Operador de Pá Carregadeira). Especializados I (Eletricista); Agente de Serviços Especializados I (Pintor); Agente de Serviços Especializados I (Pedreiro); Agente de Serviços Especializados II (Mecânico de Máquinas e Veículos); Agente de Serviços Operacionais (Gari); Agente de Serviços Operacionais (Vigia); Agente de Serviços Operacionais (Auxiliar Mecânico); Assistente de Apoio Escolar I (Agente de Merenda); Assistente de Apoio Escolar II (Agente de Disciplina); Assistente de Atividades Organizacionais I (Agente de Limpeza); e Assistente de Serviços de Saúde (Agente de Merenda).





Os salários variam de R$ 1.065,75 e R$12.485,48. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 15 de novembro, no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Cultura). A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 200. Confira detalhes no edital .





Câmara de Antônio João





A Câmara Municipal de Antônio João, a 402 km de Campo Grande, está com inscrições abertas em concurso público com salários de até R$ 2,2 mil. Há oito vagas disponíveis e os profissionais farão jornada de 40 horas semanais. Há vagas para profissionais com ensino fundamental, médio e de níveis técnico e superior.





As vagas disponíveis são as seguintes: analista de controle interno (1); assistente jurídico (1); contador (1); técnico legislativo (1); assistente de informática (1); auxiliar de administração I (1); recepcionista (1) e zelador (1). Os salários variam de R$ 954,00 a R$ 2.293,30.





Os candidatos devem acessar o site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) até o dia 25 de outubro. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130. Serão realizadas duas etapas: prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. Confira o edital aqui .





Câmara de Selvíria





Os interessados no concurso público para a Câmara Municipal de Selvíria, município distante 399 km de Campo Grande, ainda têm uma semana para fazer a inscrição. O concurso oferece vagas para candidatos de nível fundamental completo e incompleto, médio e superior. Os salários chegam a R$ 5 mil.





As vagas disponíveis são para Agente Administrativo (1); Assessor Parlamentar (1); Auxiliar de Serviços Diversos (2); Controlador Interno (1); Coordenador Legislativo (1); Motorista (1); Recepcionista (1); Técnico Legislativo (1) e Vigilante (2). Os salários variam de R$ 1.420,45 a R$ 5.287,59.





As inscrições podem ser realizadas até a próxima terça-feira (20), no site. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 17 a R$ 30, a depender do cargo pretendido.





Acesse o edital no Diário Oficial dos Municípios , a partir da página 211.





CRP14-MS





Interessados nas vagas do CRP14-MS (Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região do Estado de Mato Grosso do Sul) ainda têm esta segunda para participar do concurso público, com vagas para profissionais de nível médio e superior. As inscrições encerram nesta segunda-feira (19).





Há vaga imediata e formação de cadastro reserva, com salários de R$ 1,7 mil a R$ 3,1 mil. Os benefícios incluem vale alimentação no valor mensal de R$ 753,81. Confira as vagas disponíveis:





Auxiliar Administrativo de Secretaria (1 vaga efetiva + 29 em cadastro reserva): Para candidatos de nível médio, salário de R$ 1.737,19 com benefícios.





Assessor Técnico a Comissão de Ética (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Assessoria Técnica (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Agente de Orientação e Fiscalização (25 vagas em cadastro reserva): Para profissionais de nível superior formados em Psicologia, salário de R$ 3.152,90 com benefícios.





Interessados devem realizar as inscrições no site do Instituto Quadrix . A taxa de inscrição varia de R$ 50 a R$ 55. Confira o edital.





MPMS – estágio





O MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) publicou edital com a abertura do processo seletivo para estagiários, com vagas para estudantes de nível médio e superior. As inscrições estão abertas e o valor da bolsa-auxílio chega a R$ 1,8 mil. Confira as vagas disponíveis:





Nível Superior/Pós-Graduação: alunos em cursos de especialização, mestrado ou doutorado que sejam bacharéis em Direito ou graduados nas áreas de conhecimento de Administração; Área Ambiental; Área de Tecnologia da Informação; Arquitetura e Urbanismo; Comunicação/Jornalismo; Economia; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; História; Serviço Social e Pedagogia.





Nível Superior/Graduação: graduandos em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistema; Arquitetura e Urbanismo; Big Data e Inteligência Analítica; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação/Jornalismo; Direito; Engenharia Ambiental ou Sanitária; Engenharia Civil; Engenharia de Computação; Engenharia de Software; Engenharia Elétrica; Geografia; Letras; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Rede de Computadores; Segurança de Informação; Segurança do Trabalho; Serviço Social; Sistema de Informação; Sistema para Internet; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema; Tecnologia em Produção Multimídia; Tecnologia em Rede de Computadores e Web Design.





Nível Médio/Ensino Médio: alunos que possuam a idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.





Para os estagiários de pós-graduação, a bolsa será no valor de R$ 1.800. Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, há bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91. Para os estagiários dos demais cursos de graduação, a bolsa-auxílio terá o valor de R$ 855,50. Para estagiários do ensino médio, a bolsa é de R$ 646,88.





As inscrições estão abertas e seguem até o dia 30 de novembro. O candidato deve acessar o site , para preencher o formulário de inscrição. A taxa de inscrição é de R$ 80 para candidatos de pós-graduação, R$ 40 para candidatos com graduação e R$ 20 para candidatos de nível médio. Confira o edital aqui.





TJMS – estágio





O TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratação de estagiário de nível superior, para atuação no Foro da comarca de Fátima do Sul. O estágio terá duração de um ano e poderá ser prorrogado uma vez.





A seleção busca formar cadastro reserva com alunos regularmente matriculados no curso superior de Direito em instituições de ensino públicas e particulares. O estagiário deverá cumprir jornada de cinco horas diárias de segunda a sexta-feira e receberá uma bolsa-auxílio mensal.





As inscrições serão realizadas até o dia 20 de outubro na Secretaria do Fórum da Comarca, localizado na Rua Antônio Barbosa, 1611. As provas serão realizadas no dia 25 de outubro, das 8 às 11 horas, na Escola Estadual Senador Filinto Muller, localizada na Rua Emiliana Maria de Jesus, 1862, em Fátima do Sul. As provas serão constituídas de 16 questões de Direito; 4 questões de Língua Portuguesa e redação com no mínimo 25 e no máximo 30 linhas.