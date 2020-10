Ministra e vice-governador afirmam que Barbosinha terá apoio do Estado e da União

Garantir o alinhamento político entre o município e os governos estadual e federal é a chave facilitadora para abrir novas portas para fazer as obras e ações que Dourados precisa. Esse foi o tom do discurso da ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e de Murilo Zauith, vice-governador do MS, durante ato político da coligação liderada por Barbosinha (DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), na noite de sexta-feira (30/10) nas dependências do Clube Ubiratan. As duas lideranças ressaltaram em seus discursos a importância da sintonia política para o encaminhamento de projetos e a liberação de recursos para Dourados.





A ministra Teresa Cristina - deputada federal do DEM/MS, licenciada - falou do acesso direto que tem com o presidente da República e, principalmente, a confiança que Jair Bolsonaro tem em seu trabalho e em sua pessoa. "Faço um apelo para que Dourados eleja Barbosinha prefeito porque essa relação que tenho com o presidente pode garantir ações diretas do Palácio do Planalto para o município", transmitiu a ministra. Falando como partidária, ela disse que o DEM vai usar a gestão transformadora de Barbosinha em Dourados para servir de modelo para o Estado e o Brasil. "Habilidade e competência ele tem de sobra e já provou isso em sua trajetória política e administrativa", complementou.

O vice-governador Murilo fez um discurso contundente, afirmando que o discurso repetitivo do novo deve ser bem analisado. "Dourados precisa de ações urgentes, não temos nenhuma obra em andamento na cidade e nem na zona rural. Não podemos experimentar. É o momento de eleger uma pessoa com ideias novas com experiência de fazer bem feito e ela tem nome: Barbosinha e seu número é 25", enfatizou Murilo. "Dourados tem pressa e não tem tempo para experiência em gestão. Nosso candidato já foi testado e aprovado, na política e na gestão", completou, citando as eleições de Barbosinha e suas passagens pela presidência da Sanesul e na Secretaria de Segurança Pública.





Em seu discurso, o candidato a prefeito fez uma saudação especial a todos, agradeceu o apoio popular e das lideranças presentes. Barbosinha reafirmou que se preparou para ser candidato a prefeito de Dourados e vai saber enfrentar os desafios que estão a espera do novo gestor do município. "Sinto que a população não quer fazer experiência e percebo que nosso projeto de mudança é a esperança para a grande maioria dos homens e mulheres de boa vontade de nosso município", afirmou.





Barbosinha aproveitou para fazer uma saudação especial aos candidatos e candidatas à Câmara, qualificando como guerreiros da batalha eleitoral. Ele disse que não tem dúvidas de que, além de sua eleição para a Prefeitura, a sua coligação vai fazer a maioria dos vereadores para a Câmara Municipal.





ASSECOM