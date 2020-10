DOURADOS| Carreata reúne mais de 3 mil pessoas e confirma apoio político a Barbosinha

Mais de 3 mil pessoas foram às ruas na tarde de sexta-feira para participar de uma carreata onde estava o candidato a prefeito Barbosinha (DEM/PSDB/Solidariedade/PSD/ Podemos/MDB/Patriota/Avante/PSB), junto com o candidato a vice Valdenir Machado e, lideranças políticas que apoiam seu projeto para reconstruir Dourados. “Quero agradecer esse apoio que nosso projeto está recebendo não apenas de líderes preocupados em contribuir com a reconstrução da nossa cidade, mas, sobretudo, do eleitor que está recebendo e apoiando nossas propostas”, enfatizou Barbosinha.





A carreata que saiu da rua Eulália Pires, na Vila Cachoeirinha, seguiu pela avenida Marcelino Pires, percorrendo a área central, passando pelo Água Boa, região do Izidro Pedroso, Jardim Márcia, Canaã I e finalizando no Clube Ubiratan, onde aconteceu um grande encontro com apoiadores e a comunidade em geral. “Fomos bem recebidos por todos os lugares por onde passamos e a demonstração espontânea de apoio das pessoas aponta que estamos no caminho certo”, analisou Valdenir Machado.

Juntos com Barbosinha, além do candidato a vice, estavam a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, que é deputada licenciada do DEM e o deputados estadual Renato Câmara. Estes e vários outros líderes, como o vice-governador Murilo Zauith, os deputados estaduais coronel Davi, Marçal Filho, Rinaldo, Zé Teixeira, a deputada federal Rose Modesto, já abraçaram o projeto de Barbosinha. A ministra ficou o tempo todo ao lado de Barbosinha e foi saudada pelas pessoas que estavam na rua e reconheceram Tereza Cristina como uma das mais importantes ministras do presidente Jair Bolsonaro.





O candidato já percorreu neste curto período de campanha praticamente todos os bairros de Dourados. Ele tem procurado levar suas propostas de forma objetiva e sem promessas de “milagre”. Sobre o evento desta sexta-feira ele entende que “foi uma demonstração de que a população aprova nosso projeto de reconstrução e o alinhamento que construímos com o Estado e o Governo Federal”, concluiu.





ASSECOM