PANDEMIA| Estado atinge a marca de 82.344 casos de Covid -19

Na 44ª semana da Pandemia, o Estado de Mato Grosso do Sul registra o total de 82.344 casos positivos de Covid -19, conforme o Boletim divulgado neste sábado (31) pela SES – Secretaria de Estado de Saúde. Nas últimas 24 horas surgiram 340 novos casos e mais cinco pessoas não resistiram à doença.





As cinco cidades com maior número de casos são Campo Grande, com mais 340; Dourados + 41; Corumbá + 23; Naviraí +12 e Santa Rita do Pardo que aparece pela primeira vez nesta lista, com mais 10 novos casos.





Os cinco óbitos foram registrados em Campo Grande (2), Corumbá (1) e São Gabriel do Oeste (1). O total de mortes pela Covid 19 em todo estado é de 1582 e a taxa de letalidade está em 1,9%.





Na data de hoje 3.655 pacientes estão em isolamento domiciliar, e 278 estão internados. Deste total, 145 estão em leitos clínicos (87 públicos) e 135 em UTI (105 públicos).









