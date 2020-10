Desafios impostos por Covid-19 mostram importância dos pequenos negócios para economia

No dia 5 de outubro é comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa; Segmento representa 34% do PIB de MS e 88,5% do total das empresas do estado

Sebrae é apoio da micro e pequena empresa

Nesta segunda-feira, 5 de outubro, é comemorado o Dia da Micro e Pequena Empresa em todo o país. A data simbólica lembra a importância do segmento, principalmente em 2020, quando a pandemia de Covid-19 impôs novos desafios. Somente em Mato Grosso do Sul, segundo o Sebrae, os pequenos negócios respondem por 34% do valor agregado do Produto Interno Bruto (PIB) e 88,5% do total das empresas do estado.





Atualmente, conforme dados da Receita Federal deste ano, os pequenos negócios estão distribuídos em 150,5 mil microempreendedores individuais (MEI), 89,6 mil microempresas (ME) e 12,7 mil empresas de pequeno porte (EPP). Juntos, eles respondem por mais da metade dos empregos formais do estado.





“Os pequenos negócios formam a base da nossa economia. Quando entendemos a relevância deles, percebemos que são fundamentais para o desenvolvimento econômico dos municípios e para a geração de emprego e renda”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Já entre as atividades econômicas, a que mais se destaca entre as micro e pequenas empresas sul-mato-grossenses é o comércio varejista de vestuário e acessórios (20,2 mil), seguida por cabeleireiros (12 mil) e obras de alvenaria (8,9 mil).





Enfrentando a pandemia





Após o período mais delicado nos meses de abril e maio, os pequenos negócios vêm se recuperando dos efeitos econômicos relacionados à pandemia de Covid-19. O último levantamento da pesquisa “Impactos do Coronavírus no Comércio de Bens e Serviços de MS”, realizado pelo Sebrae e Fecomércio (IPF-MS), mostra que os meses de julho e junho apresentaram uma leve recuperação para o segmento.





Além disso, os pequenos empresários se reinventaram e adotaram medidas para driblar a crise. O estudo aponta que alguns dos principais mecanismos de retomada relatados por eles foram a cautela (38%), higienização (17%), crédito (16%), flexibilização (5%) e delivery (4%).





Dia da Micro e Pequena Empresa





A data comemora a criação do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em 1999. A medida instituiu benefícios administrativos, trabalhistas, de crédito e de desenvolvimento empresarial.





No Dia da Micro e Pequena Empresa, o Sebrae segue atendendo ao empreendedor de Mato Grosso do Sul. O atendimento engloba desde informações para a abertura de um negócio até orientações de biossegurança para os estabelecimentos existentes. Os interessados podem procurar a instituição pelo telefone 0800 570 0800 ou portal oficial: www.ms.sebrae.com.br





ASSECOM/SEBRAE-MS