Miss Coréia Brasil acontece neste sábado (3)

O evento que acontece no próximo sábado 03 de outubro as 19h no Teatro Renaissance em São Paulo, apresenta 10 candidatas que concorrerão ao título de coreana mais bela do Brasil. A cultura coreana está cada vez mais presente no cotidiano brasileiro com um crescimento contínuo, e cada vez mais as pessoas querem conhecer as tradições deste país do leste asiático. O Concurso ‘Miss Coreia Brasil’ tem como objetivo divulgar e promover a cultura da Coreia do Sul, além de realizar a conexão Brasil-Coreia.





Em sua segunda edição o concurso de beleza além dos tradicionais desfiles terá uma rodada de perguntas por vídeos de modelos e personalidades brasileiras como Nani Venâncio, Leandro Bueno, Barbara Berger dentre outros nomes que gravaram previamente suas perguntas para serem respondidas no palco.





Os cantores Wagner Luther e Francinne farão uma apresentação musical inédita em português e coreano preparada especialmente para esta noite de gala.





O Júri será formando por, Catharina Choi (Miss Coreia Brasil 2013 e Miss Brasil Mundo 2014), Henrique e Marina Fontes (Diretores do Miss Mundo Brasil), João Ricardo Camilo Dias (Diretor do Blog Miss Brazil On Board), Fabio de Paula (Colunista do Jornal Folha de São Paulo), Soyeon Park (Top Model Sul Coreana), Jonathan Moon (Empresário de Moda Feminina).

A vencedora participará do “Miss Mundo Brasil” que acontecerá no dia 04/03/2021 no estado de Alagoas.





Por conta da pandemia da COVID-19 o evento seguirá todos os protocolos de reabertura emitido pelo Ministério da Saúde para ser operacionalizado. Por conta disso todas as fases de avaliação das candidatas serão modificadas:





• Todos os cuidados serão redobrados para que tudo ocorra com segurança, se utilizando de tecnologias para conferências e entrevistas online;





• As preliminares acontecerão via redes sociais e os jurados votarão de suas casas;





• Todos usarão mascaras e as candidatas a misses só poderão removê-las em situações de gravação, foto ou desfile;





• Um dos pontos de cautela da organização diz respeito a evitar aglomerações, não sendo permitido a venda de ingressos;





• Para o espetáculo, apenas familiares e produtores poderão participar da final.





Esta iniciativa tem como objetivo suspender a tradicional troca de looks das candidatas e, assim, manter o distanciamento social.

















Por: Rodrigo Ramos