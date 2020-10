CAPITAL| Veja o que abre e fecha em Campo Grande durante o feriadão do Dia de Finados

Os Shoppings e o comércio da capital não vão funcionar no feriado; já os serviços básicos de saúde estarão disponíveis por 24h.

Durante o feriado de finados, nesta segunda-feira (02/11) alguns serviços de Campo Grande estarão indisponíveis à população.





Confira os estabelecimentos que irão abrir e fechar durante o feriado:





Comércio





As empresas do comércio varejista e atacadista de Campo Grande, não irão abrir no dia 2 de novembro, feriado nacional de finados.





Supermercados





Os supermercados da capital estão permitidos a abrir durante o feriado do dia 2 de novembro. Já em algumas cidades do interior as unidades devem respeitar o horário de funcionamento das 8h às 14h.





Shoppings





Shopping Campo Grande - No feriado do dia 2 todas as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e os locais de lazer devem funcionar das 11h às 20h.





Norte-Sul Plaza – Com abertura facultativa, a praça de alimentação e os ambientes de lazer vão funcionar das 11h às 21h.





Pátio Central – Durante o feriado de finados (02/11) o estabelecimento não irá abrir.





Bosque dos Ipês – No feriado nacional do dia 2 apenas a praça de alimentação irá funcionar das 11h às 20h.





Detran





As agências do Detran de todo Estado estarão fechadas no feriado de finados e voltam a atender normalmente na terça-feira (3).





Fácil





A Rede Fácil permanecerá fechada na segunda-feira (2), e retoma o atendimento ao público na terça-feira (3), das 8h às 16h nas unidades Aero Rancho, Guaicurus e General Osório, e das 11h às 20h no Bosque dos Ipês.





Hemosul





A unidade do Hemosul de Campo Grande fecha na segunda-feira (2) e volta a funcionar na terça-feira (3) assim como as unidades de Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim.





Saúde





As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), Unidades de Saúde Familiar (USFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar 24h por dia durante o feriado.









G1 MS

Por Débora Ricalde*