Empresário amarra morador de rua em carro e o arrasta até a morte

Vítima foi atropelada e arrastada por cerca de 1km

Morador de rua arrastado ©REPRODUÇÃO

Um empresário e um vigilante foram presos após amarrarem um morador de rua em um carro e arrasta-lo até a morte. O caso ocorreu na cidade de São Luís do Maranhão.





De acordo com informações da polícia, a vítima foi arrastada por cerca de 1 km pelo dono de um restaurante. Segundo ele, o morador de rua havia furtado por várias vezes quentinhas em seu estabelecimento.





De acordo com o delegado do Departamento de Proteção à Pessoa, Felipe César Mendonça, o crime ocorreu no dia 17 de maio, mas imagens do crime só foram divulgadas na última quarta-feira, 28.





As imagens obtidas pela polícia mostram o morador de rua, identificado como Carlos Alberto Santos, 36 anos, amarrado na traseira de uma Hilux. Em um dos momentos é possível notar o dono do restaurante aparece bebendo água enquanto a vítima está no asfalto, atrás do carro. Na sequência, o vídeo mostra o motorista dando marcha-a-ré e passando com o carro sobre a vítima.





Ainda segundo o delegado, o morador de rua foi arrastado do centro da cidade até a avenida Beira Mar, próximo ao Terminal de Integração da Praia Grande. "O corpo foi encontrado bastante machucado e com sinais de que foi arrastado. As imagens falam por si, o rapaz estava sofrendo, se debatendo e o motorista, com muita frieza, tranquilamente bebe água, e segue com o corpo por um percurso de um quilômetro. É um crime bárbaro com requinte de crueldade", disse.













Fonte: JAénotícia