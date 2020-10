CAPITAL| Manhã vira noite em Campo Grande e reforça alerta de temporal nesta segunda-feira (26)

Há alerta de chuvas intensas e tempestade em todo o Estado nesta segunda-feira

Visão por volta das 10 horas do Bairro Vilas Boas ©DR

O sol que apareceu no início da manhã desta segunda-feira (26) já se despediu. A formação rápida de nuvens carregadas de chuva tomou conta, acompanhada de ventania. A chegada do temporal transformou dia em noite em Campo Grande,





Há alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) tempestades em todo o Estado.





A possibilidade é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km por hora na maior parte de Mato Grosso do Sul. O alerta é válido até o fim do dia. Há chance de alagamentos, descargas elétricas e quedas de árvores.





A chuva já apareceu em parte do Estado nesta segunda-feira. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Dourados choveu 48,8 milímetros e Aral Moreira chegou aos 37,8 milímetros.





Em Caarapó há registro de ventos de até 81 km por hora. Em Aral Moreira, Itaporã e Angélica a velocidade dos ventos passou dos 70 km por hora. Amambai e Bonito registraram ventania acima dos 60 km por hora.





Assista ao vídeo de autoria de Rui Spínola:





















Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por Gabriel Neris