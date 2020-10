Homem pega pintado de 1,72 m: 'Mostrou o rabo e eu vi que era gigantesco'

Pescador diz que teve que contar com a ajuda de amigos de outro barco para retirar animal. Logo após a medição e fotos, ele o devolveu para o rio Dourado; veja o vídeo

Pescador estava com turistas fazendo pesca esportiva — Foto: Wellinton Bruno/Arquivo Pessoal

A missão do dia era atender dois amigos turistas e levá-los para pescar no Rio Dourado, em Fátima do Sul, a 243 km de Campo Grande. Durante a manhã de sábado (24), eles partiram rumo a primeira pescaria esportiva e, em pouco tempo, o guia de pesca Wellinton Bruno Jorge de Melo, de 29 anos, pegou um pintado de 1,49 metro. No almoço, não tinha outro assunto e mal sabiam que, logo depois, o guia pegaria um peixe ainda maior, medindo 1,72 metro.





"Eu estava com os turistas e subi o rio durante a manhã. Logo no primeiro arremesso já peguei um pintado de 1,49 metro. Nós fizemos a medição e eles já ficaram impressionados, dizendo que era algo que nunca tinham visto. Mais tarde, por volta das 17h15 [de MS], começamos uma nova pescaria. Após uns vinte minutos, veio esse peixe ainda maior. Uns amigos de outro barco estavam passando, viram o peixe engatado e ajudaram no manuseio até colocarmos ele no barco", afirmou Wellinton.





Segundo o guia, foi necessário outro pescador entrar no barco dele e ajudar na "luta" contra o peixe. "Foi algo inexplicável mesmo. Fui pra lá e não estava pensando em nada, mas, quando vi ele só queria pegá-lo nos braços. Quando ele mostrou o rabo, vi que era gigantesco, muito grande mesmo e por isso deu tanto trabalho. Peguei ele e o levamos para uma prainha de cascalho, onde fizemos a medição", contou.





Na ocasião, Wellinton conta que o manteve o animal bem oxigenado, principalmente por ele já ser "velho e experiente". "Eu sou pescador esportivo, então logo o devolvemos para o rio, para a vida, que é onde ele merece estar. Mas, antes, tirei fotos e eu tenho 1,62 metro. Ele é bem maior que eu, até deitado eu tirei foto", relembrou.





Conforme o Pescadores MS, possui um perfil no Instagram e divulga pescarias esportivas na região, este é o maior pintado pego este ano no estado. "É um hobbie mesmo que eu tenho. Sou servidor público, mas, já pesco aqui há seis anos, sendo que há 2 sou guia de pesca. Nós recebemos muitos turistas aos finais de semana, como gente do Uruguai, Panamá, Mato Grosso, Goiânia e daqui mesmo", comentou.





Ainda conforme Wellinton, no ano de 2018 ele participou de um torneio de pesca e pegou o que foi considerado, até o momento, o maior Dourado do Brasil. "As regras eram diferentes, mas, a medição foi de 90,5 centímetros do rabo. Eu sei que, até então, tinha um pintado de 1,70 metro pego no Rio Ivinhema este ano. Agora peguei esse, maior ainda. Fiquei em êxtase na hora e os turistas perdidos", comemorou.





Muito além da pescaria, Wellinton ressalta que o objetivo é "manter a preservação do rio Dourado". "Quem vem aqui com certeza fica apaixonado. O potencial que temos aqui é só nível de Argentina mesmo, onde estão os maiores peixes. Só que a diferença da nossa pesca é diferente. Lá eles soltam a isca e vem com o motor ligado. Aqui nós vamos na caça mesmo, isso que apaixona. Tem que ter paciência e habilidade", finalizou.

Peixe mediu 1,72 metro e depois foi devolvido ao rio em MS — Foto: Wellinton Bruno/Arquivo Pessoal





Por Graziela Rezende, G1 MS