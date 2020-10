TRÊS LAGOAS| CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO: Crianças de até 5 anos, adolescentes e adultos de 20 a 49 anos de idade têm ainda para se imunizar

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio do Setor de Imunização, está comunicando aos pais ou responsáveis de crianças de 0 a 5 anos incompletos, que a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite (Paralisia Infantil) e da Campanha de Multivacinação do Ministério da Saúde se encerra na sexta-feira (30) em todas as Unidades de Atenção Básica de Saúde.





Esta Campanha de Multivacinação está ocorrendo em todos Postos de Saúde dos Bairros, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horário de vacinação de cada unidade, desde o dia 05 de outubro e teve como dia “D” de mobilização nacional o sábado retrasado, dia 17.





Nesta campanha, crianças de 01 a 05 anos incompletos devem ser vacinadas contra a Poliomielite (paralisia infantil) e Sarampo. Adolescentes até 14 anos e adultos, dos 20 aos 49 anos de idade, devem aproveitar a oportunidade para atualizar suas carteiras de vacina, principalmente no que diz respeito à imunização contra o sarampo e Hepatites Virais (HV).





É importante que pais ou responsáveis levem consigo as carteiras de vacinação de seus filhos para que o profissional da Saúde verifique quais vacinas precisam ser aplicadas para atualização do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.





ASSECOM