BATAGUASSU| Iluminação da travessia urbana em Bataguassu muda visual de acesso ao município

O investimento de mais de R$ 750 mil em recursos próprios promovido pela Prefeitura de Bataguassu para implantar a iluminação pública da travessia urbana da BR-267 tem causado grande impacto aos que trafegam pela área. A obra que já foi concluída mudou totalmente o visual do perímetro de acesso ao município.





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) explica que o projeto de iluminação é uma reivindicação antiga da atual administração junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e deveria ter sido feito quando a obra da travessia urbana foi executada em gestões anteriores.





"Na época, o Dnit acabou não realizando esse importante investimento. Cobramos e como não tivemos retorno em nossas solicitações. Concluímos agora a iluminação por entendermos a importância de garantir segurança dos moradores que trafegam pelo local haja vista que a BR-267 cruza dois bairros importantes de nossa cidade e os munícipes atravessam a rodovia", observa o gestor.





A iluminação da travessia urbana em Bataguassu se estende do quilômetro 27,953 até o quilômetro 30.908 (ponto do bairro Jardim Campo Grande até o Terminal Rodoviário).





Foram instalados na área 206 postes de iluminação, todos com luminárias de led. "É uma obra que mudou a estética, o visual da entrada da nossa cidade, a qualidade de vida da população e que vai valorizar ainda mais nosso município”.





O gestor, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul) acrescenta que serão construídas ainda, em um projeto futuro, três passarelas elevadas ao longo da travessia urbana para os munícipes poderem atravessar a rodovia com segurança.





