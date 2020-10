BATAGUASSU| Policiais Civis resgatam idoso vítima de cárcere privado e maus-tratos

©Divulgação/Polícia Civil

Nesta quarta-feira (21) policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Bataguassu resgataram um idoso de 82 anos que estava sofrendo maus-tratos e era mantido em cárcere privado, em uma residência no Jardim Acapulco. Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante.





De acordo com informações do delegado Dr. Daniel Wollz, os investigadores foram acionados por uma equipe do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social) para averiguarem a denúncia de que o idosos estaria sofrendo maus-tratos.





No local indicado pela denúncia, os investigadores foram recebidos pela acusada de 57 anos. Aos policiais ela negou a presença de um idoso na residência, porém, diante das denúncias e das fundas suspeitas, os policiais adentraram na residência e localizaram o idoso.





Ainda de acordo com o delegado, o idoso apresentava aparência debilitada e confirmou que estava sendo vítima de agressões físicas e psicológicas. Ele foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para receber atendimento médico. Os exames confirmaram indícios de maus-tratos.





Diante dos fatos, a mulher de 57 anos recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à 1º Delegacia de Polícia de Bataguassu.





Denúncias





O delegado Dr. Daniel Wollz pede para que a população auxilie no trabalho da Polícia Civil através de denúncias que poderão ser, inclusive anônimas, podendo ser realizadas pelo e-mail 1dpbataguassu@pc.ms.gov.br ou pelo Whattsapp 3541-1286”. O sigilo é garantido.





Fonte: PORTAL98FM